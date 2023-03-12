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Подсекалов Сергей Фолимонов

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Место рождения

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

1795 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1845 ст.

Сын: Подсекалов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Подсекалова Параскева Васильева

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
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