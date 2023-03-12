Подсекалов Сергей Фолимонов
Место рождениядеревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения1795 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1795 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1845 ст.
Сын: Подсекалов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Подсекалова Параскева Васильева
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния