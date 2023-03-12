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Подсекалов Василий Сергеевич

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Место рождения

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

15.03.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1845 ст.

Отец: Подсекалов Сергей Фолимонов

Мать: Подсекалова Параскева Васильева

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.

Дочь: Казанова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Подсекалова Евгения Казьмина

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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