Подсекалов Василий Сергеевич
Место рождениядеревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения15.03.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1845 ст.
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.
Дочь: Казанова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Подсекалова Евгения Казьмина
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно