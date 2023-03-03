Казанова (Подсекалова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанова (Подсекалова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

02.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1870 ст.

Отец: Подсекалов Василий Сергеевич

Мать: Подсекалова Евгения Казьмина

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.

Сын: Казанов Георгий Луппанович

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерня
Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.

Сын: Казанов Сергей Луппанович

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1897 ст.

Сын: Казанов Иоанн Луппанович

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.

Сын: Казанов Максим Луппанович

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская Слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.

Дочь: Казанова Анастасия Луппановна

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская слобода Козловский уезд тамбовская область
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.

Сын: Казанов Василий Луппанович

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
погиб в ВОВ
Рождение ребёнка
09.03.1907 ст.

Дочь: Казанова Василиса Луппановна

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1908 ст.

Сын: Казанов Дмитрий Луппанович

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.

Дочь: Казанова Марфа Луппановна

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанов Лупп Михайлович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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