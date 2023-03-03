Казанова (Подсекалова) Пелагея Васильевна
Место рождениядеревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения02.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1870 ст.
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.
Сын: Казанов Георгий Луппанович
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерня
Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.
Сын: Казанов Сергей Луппанович
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1897 ст.
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.
Сын: Казанов Максим Луппанович
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович
село Кочетовская Слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.
Дочь: Казанова Анастасия Луппановна
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович
село Кочетовская слобода Козловский уезд тамбовская область
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.
Сын: Казанов Василий Луппанович
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
погиб в ВОВ
Рождение ребёнка
09.03.1907 ст.
Дочь: Казанова Василиса Луппановна
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1908 ст.
Сын: Казанов Дмитрий Луппанович
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.
Дочь: Казанова Марфа Луппановна
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлович
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно