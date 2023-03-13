Мурзина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Мурзинъ Нефедъ
Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Мурзинъ Прокофий
Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Чижова Офимья
Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мурзинъ Василий
Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзинъ Федотъ
Смерть
1783
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область