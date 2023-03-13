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Мурзина Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Мурзинъ Нефедъ

Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Мурзинъ Прокофий

Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Чижова Офимья

Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Мурзинъ Василий

Отец ребёнка: Мурзинъ Федотъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзинъ Федотъ

Смерть
1783
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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