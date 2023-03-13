(Мурзина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мурзина) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

1714 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Мурзинъ Федотъ

Мать: Мурзина Авдотья Иванова

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