Чижова (Мурзина) Офимья
Место рождения
Дата рождения1751
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Мурзинъ Федотъ
Мать: Мурзина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Чижовъ Антонъ
Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чижова Марья
Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Чижовъ Максимъ
Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чижовъ Дмитрий