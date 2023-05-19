Чижова (Мурзина) Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Мурзина) Офимья

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Мурзинъ Федотъ

Мать: Мурзина Авдотья Иванова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1778

Сын: Чижовъ Антонъ

Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чижова Марья

Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1787

Сын: Чижовъ Максимъ

Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Чижовъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижовъ Дмитрий

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