Сутягина (Митренева) Елена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягина (Митренева) Елена Семенова

Сутягина (Митренева) Елена Семенова

avatar

Место рождения

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Митренев Семен

Мать: не указана

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.05.1810

Муж: Сутягин Василий Симионов

Рождение ребёнка
02.07.1811

Дочь: Сутягина Марфа Васильева

Отец ребёнка: Сутягин Василий Симионов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Сутягин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Сутягин Василий Симионов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1814

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Сутягин Василий Симионов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1819

Сын: Сутягин Кирилл

Отец ребёнка: Сутягин Василий Симионов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно