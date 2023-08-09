Сутягина (Митренева) Елена Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Митренев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1810
Рождение ребёнка
02.07.1811
Дочь: Сутягина Марфа Васильева
Отец ребёнка: Сутягин Василий Симионов
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Сутягин Василий Симионов
Рождение ребёнка
01.06.1814
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Сутягин Василий Симионов
Рождение ребёнка
15.02.1819
Сын: Сутягин Кирилл
Отец ребёнка: Сутягин Василий Симионов
Смерть
Неизвестно