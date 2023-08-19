Сутягина (Сутягина) Марфа Васильева
Место рождения
Дата рождения02.07.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1811
Отец: Сутягин Василий Симионов
Мать: Сутягина Елена Семенова
Бракосочетание
29.06.1830
Рождение ребёнка
29.11.1831
Дочь: Варвара Никифорова
Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев
Рождение ребёнка
16.02.1833
Дочь: Мариамна Никифорова
Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев
Рождение ребёнка
10.06.1834
Дочь: Агрипина Никифорова
Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев
Рождение ребёнка
29.06.1835
Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев
Рождение ребёнка
24.09.1838
Дочь: Фекла Никифорова
Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев
Рождение ребёнка
26.09.1839
Сын: Сутягин Савватий Никифоров
Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев
Смерть
Неизвестно