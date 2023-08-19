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Сутягина (Сутягина) Марфа Васильева

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.07.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1811

Отец: Сутягин Василий Симионов

Мать: Сутягина Елена Семенова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.06.1830

Муж: Сутягин Никифор Васильев

Рождение ребёнка
29.11.1831

Дочь: Варвара Никифорова

Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1833

Дочь: Мариамна Никифорова

Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1834

Дочь: Агрипина Никифорова

Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1835

Сын: Сутягин Козма Никифоров

Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1838

Дочь: Фекла Никифорова

Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1839

Сын: Сутягин Савватий Никифоров

Отец ребёнка: Сутягин Никифор Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно