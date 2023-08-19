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Сутягин Василий Симионов

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Сутягин Симион Петров

Мать: Сутягина Фекла Иоаннова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.05.1810

Жена: Сутягина Елена Семенова

Рождение ребёнка
02.07.1811

Дочь: Сутягина Марфа Васильева

Мать ребёнка: Сутягина Елена Семенова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Сутягин Алексей Васильев

Мать ребёнка: Сутягина Елена Семенова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1814

Дочь: Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Сутягина Елена Семенова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1819

Сын: Сутягин Кирилл

Мать ребёнка: Сутягина Елена Семенова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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