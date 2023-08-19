Сутягин Василий Симионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Сутягин Симион Петров
Мать: Сутягина Фекла Иоаннова
Бракосочетание
24.05.1810
Жена: Сутягина Елена Семенова
Рождение ребёнка
02.07.1811
Дочь: Сутягина Марфа Васильева
Мать ребёнка: Сутягина Елена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Сутягина Елена Семенова
Рождение ребёнка
01.06.1814
Дочь: Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Сутягина Елена Семенова
Рождение ребёнка
15.02.1819
Сын: Сутягин Кирилл
Мать ребёнка: Сутягина Елена Семенова
Смерть
Неизвестно