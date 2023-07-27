Сутягина (Сутягина) Фекла Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти15.05.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Сутягин Симион Петров
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Зверовщикова Анна Симионова
Отец ребёнка: Сутягин Симион Петров
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Сутягин Симион Петров
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Сутягин Симион Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1836
Причина смерти: от престарелости