Сутягина (Сутягина) Фекла Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Сутягина) Фекла Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

15.05.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Сутягин Василий Симионов

Отец ребёнка: Сутягин Симион Петров

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Зверовщикова Анна Симионова

Отец ребёнка: Сутягин Симион Петров

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Сутягин Стефан Симионов

Отец ребёнка: Сутягин Симион Петров

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сутягин Матфий Симионов

Отец ребёнка: Сутягин Симион Петров

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутягин Симион Петров

Смерть
15.05.1836
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости