Зверовщикова (Сутягина) Анна Симионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Сутягин Симион Петров
Мать: Сутягина Фекла Иоаннова
Бракосочетание
30.01.1823
Рождение ребёнка
22.11.1823
Сын: Зверовщиков Григорий Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой
Рождение ребёнка
02.12.1826
Дочь: Варвара Алексиева
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой
Рождение ребёнка
10.04.1828
Дочь: Мария Алексиева
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой
Рождение ребёнка
02.09.1829
Сын: Зверовщиков Захарий Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой
Рождение ребёнка
28.08.1831
Дочь: Марфа Алексиева
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой
Рождение ребёнка
02.01.1833
Сын: Зверовщиков Гордий Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой
Рождение ребёнка
03.01.1833
Сын: Зверовщиков Малахий Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой
Рождение ребёнка
10.02.1834
Сын: Зверовщиков Власий Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой
Смерть
Неизвестно