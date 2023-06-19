Зверовщикова (Сутягина) Анна Симионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверовщикова (Сутягина) Анна Симионова

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Сутягин Симион Петров

Мать: Сутягина Фекла Иоаннова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1823

Муж: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Рождение ребёнка
22.11.1823

Сын: Зверовщиков Григорий Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1826

Дочь: Варвара Алексиева

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1828

Дочь: Мария Алексиева

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1829

Сын: Зверовщиков Захарий Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1831

Дочь: Марфа Алексиева

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1833

Сын: Зверовщиков Гордий Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1833

Сын: Зверовщиков Малахий Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1834

Сын: Зверовщиков Власий Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно