Вереснягов Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияДо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Вереснягов Карп Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1728
Пономарь Христорождественской Верхвологодской церкви.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вереснягов Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вереснягова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно