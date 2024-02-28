Вереснягов Андрей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вереснягов Андрей Кузьмич

Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Вереснягов Карп Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1728
Пономарь Христорождественской Верхвологодской церкви.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вереснягов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вереснягова Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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