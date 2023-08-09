Фурсов Тихон Гаврилович
Место рождения
Дата рождения11.06.1909
Дата смертиОколо ?.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1909
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Фурсов Иван
Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна
Россия
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна
Россия
Рождение ребёнка
20.05.1940
Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Мария Андреевна
Смерть
Около ?.02.1943
ВОВ Пропал без вести
Причина смерти: ВОВ Пропал без вести | ЦАМО , ф - 58-977521-427