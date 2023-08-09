Фурсов Тихон Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Тихон Гаврилович

Фурсов Тихон Гаврилович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.06.1909

Дата смерти

Около ?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Около 1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1909

Отец: Фурсов Гавриил Михайлович

Мать: Фурсова Пелагия Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Фурсов Иван

Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна

Россия
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна

Россия
Рождение ребёнка
20.05.1940

Сын: Фурсов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Мария Андреевна

Смерть
Около ?.02.1943
ВОВ Пропал без вести
Причина смерти: ВОВ Пропал без вести | ЦАМО , ф - 58-977521-427