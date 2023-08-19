Фурсова (Боева) Пелагия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Боев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
17.10.1895
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1899
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1901
Сын: Фурсов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1904
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1906
Дочь: Карманова Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
11.06.1909
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1912
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович
Смерть
Неизвестно