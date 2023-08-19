Фурсова (Боева) Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Боева) Пелагия Ивановна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Боев Иван

Мать: не указана

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Фурсов Гавриил Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1895

Сын: Фурсов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1899

Сын: Фурсов Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1901

Сын: Фурсов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1904

Сын: Фурсов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1906

Дочь: Карманова Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1909

Сын: Фурсов Тихон Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1912

Сын: Фурсов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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