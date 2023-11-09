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Спиридонов Юрий Алексеевич

Место рождения

село Широкий Лог, Серышевский район, Амурская область, Российская СФСР, СССР

Дата рождения

03.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1970

Отец: Спиридонов Алексей Андреевич

Мать: Чистякова Мария Ивановна

село Широкий Лог, Серышевский район, Амурская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
06.08.1996

Сын: Спиридонов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Спиридонова Ирина Николаевна

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Ирина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
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