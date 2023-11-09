Спиридонов Юрий Алексеевич
Место рождениясело Широкий Лог, Серышевский район, Амурская область, Российская СФСР, СССР
Дата рождения03.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1970
село Широкий Лог, Серышевский район, Амурская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
06.08.1996
Сын: Спиридонов Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Спиридонова Ирина Николаевна
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация