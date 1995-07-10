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Спиридонов Алексей Андреевич

Место рождения

село Черемхово, Красночикойский район, Читинская область, Российская СФСР, СССР

Дата рождения

03.03.1937

Дата смерти

10.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1937

Отец: Спиридонов Андрей Егорович

Мать: Спиридонова Фёкла Степановна

село Черемхово, Красночикойский район, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
01.01.1961

Сын: Спиридонов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Спиридонова Вера Ефремовна

село Черемхово, Красночикойский район, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
07.06.1964

Сын: Спиридонов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Спиридонова Вера Ефремовна

город Хилок, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
03.11.1970

Сын: Спиридонов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Чистякова Мария Ивановна

село Широкий Лог, Серышевский район, Амурская область, Российская СФСР, СССР
Развод
Неизвестно

Жена: Спиридонова Вера Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Вера Ефремовна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Смерть
10.07.1995
Похороны
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
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