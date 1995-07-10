Спиридонов Алексей Андреевич
Место рождениясело Черемхово, Красночикойский район, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Дата рождения03.03.1937
Дата смерти10.07.1995
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1937
село Черемхово, Красночикойский район, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
01.01.1961
Сын: Спиридонов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Спиридонова Вера Ефремовна
село Черемхово, Красночикойский район, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
07.06.1964
Сын: Спиридонов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Спиридонова Вера Ефремовна
город Хилок, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
03.11.1970
Сын: Спиридонов Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Чистякова Мария Ивановна
село Широкий Лог, Серышевский район, Амурская область, Российская СФСР, СССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Смерть
10.07.1995
Похороны
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация