Спиридонова Фёкла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1937
Сын: Спиридонов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович
село Черемхово, Красночикойский район, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
04.05.1948
Дочь: Голубенко Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно