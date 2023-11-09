Спиридонова Фёкла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Фёкла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1937

Сын: Спиридонов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович

село Черемхово, Красночикойский район, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
04.05.1948

Дочь: Голубенко Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Андрей Егорович

Смерть
Неизвестно
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