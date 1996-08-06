Спиридонов Алексей Юрьевич
Место рождениясело Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Дата рождения06.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1996
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Образование
01.09.2003
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Образовательное учреждение: МКОУ "Вторая сторожевская СОШ" Уровень образования: Среднее общее образование
Образование
?.06.2014
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Образовательное учреждение: МКОУ "Вторая сторожевская СОШ" Уровень образования: Среднее общее образование
Образование
01.09.2014
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
Образовательное учреждение: Воронежский госудрственный технический университет Специальность: Экономическая безопасность на режимных объектах Уровень образования: Высшее образование - специалитет
Образование
?.07.2019
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
Образовательное учреждение: Воронежский госудрственный технический университет Специальность: Экономическая безопасность на режимных объектах Уровень образования: Высшее образование - специалитет
Работа или профессия
16.03.2020
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
Экономист по планированию | Место работы: АО "ВЦКБ "Полюс" Должность: Экономист по планированию
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист
Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация