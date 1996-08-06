Спиридонов Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонов Алексей Юрьевич

Спиридонов Алексей Юрьевич

Место рождения

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация

Дата рождения

06.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1996

Отец: Спиридонов Юрий Алексеевич

Мать: Спиридонова Ирина Николаевна

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Образование
01.09.2003
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Образовательное учреждение: МКОУ "Вторая сторожевская СОШ" Уровень образования: Среднее общее образование
Образование
?.06.2014
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Образовательное учреждение: МКОУ "Вторая сторожевская СОШ" Уровень образования: Среднее общее образование
Образование
01.09.2014
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
Образовательное учреждение: Воронежский госудрственный технический университет Специальность: Экономическая безопасность на режимных объектах Уровень образования: Высшее образование - специалитет
Образование
?.07.2019
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
Образовательное учреждение: Воронежский госудрственный технический университет Специальность: Экономическая безопасность на режимных объектах Уровень образования: Высшее образование - специалитет
Работа или профессия
16.03.2020
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
Экономист по планированию | Место работы: АО "ВЦКБ "Полюс" Должность: Экономист по планированию
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист
Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close