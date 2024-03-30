Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: Дергунов Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Дергунов Фадей Евфпидифорович
Мать ребёнка: Дергунова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Дергунова Василиса Евфпидифоровна
Мать ребёнка: Дергунова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Дергунов Филипп Евфпидифорович
Мать ребёнка: Дергунова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1845 ст.
Сын: Дергунов Виктор Евфпидифорович
Мать ребёнка: Дергунова Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно