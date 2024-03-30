Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Дергунов Иван Елисеевич

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Дергунов Фадей Евфпидифорович

Мать ребёнка: Дергунова Варвара Ивановна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Дергунова Василиса Евфпидифоровна

Мать ребёнка: Дергунова Варвара Ивановна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Дергунов Филипп Евфпидифорович

Мать ребёнка: Дергунова Варвара Ивановна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1845 ст.

Сын: Дергунов Виктор Евфпидифорович

Мать ребёнка: Дергунова Варвара Ивановна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дергунова Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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