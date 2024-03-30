Дергунова Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Дергунов Фадей Евфпидифорович
Отец ребёнка: Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Дергунова Василиса Евфпидифоровна
Отец ребёнка: Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Дергунов Филипп Евфпидифорович
Отец ребёнка: Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1845 ст.
Сын: Дергунов Виктор Евфпидифорович
Отец ребёнка: Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно