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Дергунова Варвара Ивановна

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Дергунов Фадей Евфпидифорович

Отец ребёнка: Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Дергунова Василиса Евфпидифоровна

Отец ребёнка: Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Дергунов Филипп Евфпидифорович

Отец ребёнка: Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1845 ст.

Сын: Дергунов Виктор Евфпидифорович

Отец ребёнка: Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Евфпидифор (Елпидифор) Иванович

Смерть
Неизвестно
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