Гайворонская (Кричун) Любовь Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайворонская (Кричун) Любовь Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917

Отец: Кричун Роман

Мать: Кричун Пелагея

Рождение ребёнка
05.02.1940

Сын: Гайворонский Эдуард Петрович

Отец ребёнка: Гайворонский Петр Климович

Рождение ребёнка
01.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайворонский Петр Климович

Смерть
Неизвестно

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