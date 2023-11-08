Гайворонская (Кричун) Любовь Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917
Отец: Кричун Роман
Мать: Кричун Пелагея
Рождение ребёнка
05.02.1940
Сын: Гайворонский Эдуард Петрович
Отец ребёнка: Гайворонский Петр Климович
Рождение ребёнка
01.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайворонский Петр Климович
Смерть
Неизвестно