Гайворонский Петр Климович
Место рожденияУкраина
Дата рождения?.06.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1910
Отец: Гайворонский Клим
Мать: Гайворонская Ульяна
Рождение ребёнка
05.02.1940
Сын: Гайворонский Эдуард Петрович
Мать ребёнка: Гайворонская (Кричун) Любовь Романовна
Рождение ребёнка
01.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайворонская (Кричун) Любовь Романовна
Смерть
Неизвестно