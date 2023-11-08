Гайворонский Петр Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайворонский Петр Климович

Место рождения

Украина

Дата рождения

?.06.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1910

Отец: Гайворонский Клим

Мать: Гайворонская Ульяна

Рождение ребёнка
05.02.1940

Сын: Гайворонский Эдуард Петрович

Мать ребёнка: Гайворонская (Кричун) Любовь Романовна

Рождение ребёнка
01.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайворонская (Кричун) Любовь Романовна

Смерть
Неизвестно

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