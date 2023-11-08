Кричун Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немазенко (Кричун) Дарья Романовна
Мать ребёнка: Кричун Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибиниченко (Кричун) Мария Романовна
Мать ребёнка: Кричун Пелагея
Рождение ребёнка
15.05.1917
Дочь: Гайворонская (Кричун) Любовь Романовна
Мать ребёнка: Кричун Пелагея
Смерть
Неизвестно