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Кричун Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немазенко (Кричун) Дарья Романовна

Мать ребёнка: Кричун Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибиниченко (Кричун) Мария Романовна

Мать ребёнка: Кричун Пелагея

Рождение ребёнка
15.05.1917

Дочь: Гайворонская (Кричун) Любовь Романовна

Мать ребёнка: Кричун Пелагея

Смерть
Неизвестно

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