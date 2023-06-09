Мазанко (Афанасьева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанко (Афанасьева) Елена Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.05.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1860

Отец: Афанасьев Иван Васильевич

Мать: Афанасьева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Варвара Лукьяновна

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Бракосочетание
14.01.1879

Муж: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мазанко Георгий Лукьянович

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мазанко Карп Лукьянович

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
31.05.1884

Дочь: Девкина Олимпиада Лукьяновна

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
06.09.1886

Сын: Мазанко Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мазанко Герасим Лукьянович

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мазанко Владимир Лукьянович

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
04.12.1891

Дочь: Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ливанисова Валентина Лукьяновна

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
17.05.1894

Дочь: Клавдия Лукьяновна

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
16.12.1896

Дочь: Анастасия Лукьяновна

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Мазанко Леонид Лукьянович

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мазанко Максим Лукьянович

Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно