Мазанко (Афанасьева) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.05.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Варвара Лукьяновна
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Сын: Мазанко Георгий Лукьянович
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Дочь: Девкина Олимпиада Лукьяновна
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Сын: Мазанко Михаил Лукьянович
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Сын: Мазанко Герасим Лукьянович
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Сын: Мазанко Владимир Лукьянович
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Дочь: Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Дочь: Ливанисова Валентина Лукьяновна
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Дочь: Клавдия Лукьяновна
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Дочь: Анастасия Лукьяновна
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Сын: Мазанко Леонид Лукьянович
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович
Сын: Мазанко Максим Лукьянович
Отец ребёнка: Мазанко Лукьян Константинович