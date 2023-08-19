Афанасьева Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1860
Дочь: Мазанко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1862
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1866
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно