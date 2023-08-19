Афанасьева Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Пелагея Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1860

Дочь: Мазанко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.03.1862

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1866

Сын: Афанасьев Давид Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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