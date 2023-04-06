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Мазанко Лукьян Константинович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1857

Дата смерти

25.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мазанко Константин Никитич

Мать: Мазанко Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Варвара Лукьяновна

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Бракосочетание
14.01.1879

Жена: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мазанко Георгий Лукьянович

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мазанко Карп Лукьянович

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
31.05.1884

Дочь: Девкина Олимпиада Лукьяновна

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1886

Сын: Мазанко Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мазанко Герасим Лукьянович

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мазанко Владимир Лукьянович

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1891

Дочь: Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ливанисова Валентина Лукьяновна

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1894

Дочь: Клавдия Лукьяновна

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1896

Дочь: Анастасия Лукьяновна

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Мазанко Леонид Лукьянович

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мазанко Максим Лукьянович

Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.08.1914
Причина смерти: убит
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