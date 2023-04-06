Мазанко Лукьян Константинович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти25.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Варвара Лукьяновна
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Жена: Мазанко Елена Ивановна
Сын: Мазанко Георгий Лукьянович
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Дочь: Девкина Олимпиада Лукьяновна
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Сын: Мазанко Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Сын: Мазанко Герасим Лукьянович
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Сын: Мазанко Владимир Лукьянович
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Дочь: Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Дочь: Ливанисова Валентина Лукьяновна
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Дочь: Клавдия Лукьяновна
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Дочь: Анастасия Лукьяновна
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Сын: Мазанко Леонид Лукьянович
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна
Сын: Мазанко Максим Лукьянович
Мать ребёнка: Мазанко Елена Ивановна