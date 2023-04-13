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Мазанко Константин Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Литвиненко Ефросинья Константиновна

Мать ребёнка: Мазанко Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Мазанко Лукьян Константинович

Мать ребёнка: Мазанко Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мазанко Григорий Константинович

Мать ребёнка: Мазанко Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1867

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Мазанко Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазанко Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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