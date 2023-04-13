Мазанко Константин Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Литвиненко Ефросинья Константиновна
Мать ребёнка: Мазанко Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мазанко Лукьян Константинович
Мать ребёнка: Мазанко Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мазанко Григорий Константинович
Мать ребёнка: Мазанко Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1867
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Мазанко Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазанко Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно