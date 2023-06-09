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Евдокимов Андрей Михайлович

Место рождения

Волжский, город Волжский, Волгоградская область

Дата рождения

12.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1967

Отец: Евдокимов Михаил Николаевич

Мать: Евдокимова Тамара Митрофановна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
13.07.1991

Жена: Евдокимова Ирина Серафимовна

Рождение ребёнка
25.02.1992

Дочь: Гущина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Серафимовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.06.1996

Сын: Евдокимов Семён Андреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Серафимовна

с-з.Амо Новоаннинского района Волгоградской области