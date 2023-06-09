Евдокимов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.03.1967
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1967
Бракосочетание
13.07.1991
Рождение ребёнка
25.02.1992
Дочь: Гущина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Серафимовна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.06.1996
Сын: Евдокимов Семён Андреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Серафимовна
с-з.Амо Новоаннинского района Волгоградской области