Емельянов - Кизюкин Хрисанф Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов - Кизюкин Хрисанф Григорьевич

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Место рождения

Город Хвалынск , Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Город Хвалынск , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1891

Жена: Емельянова Мария Ксенофонтова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1892

Сын: Емельянов Яков Хрисанфович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1894

Дочь: Анна Хрисанфовна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Викторова Ефросинья Емельянова

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.12.1899

Дочь: Миронова Евгения Емельянова

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1902

Сын: Емельянов Федор Хрисанфович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1904

Дочь: Васильева Анфиса Емельянова

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1908

Сын: Емельянов Иван Хрисанфович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.09.1912

Сын: Емельянов Алексей Хрисанфович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Михаил Хрисанфович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Военная служба
Неизвестно
157-й пехотный Имеретинский полк
Смерть
Неизвестно
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