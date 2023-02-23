Емельянов - Кизюкин Хрисанф Григорьевич
Место рожденияГород Хвалынск , Симбирская губерния
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Город Хвалынск , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1891
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1892
Сын: Емельянов Яков Хрисанфович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1894
Дочь: Анна Хрисанфовна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Викторова Ефросинья Емельянова
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
27.12.1899
Дочь: Миронова Евгения Емельянова
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
09.03.1902
Сын: Емельянов Федор Хрисанфович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1904
Дочь: Васильева Анфиса Емельянова
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1908
Сын: Емельянов Иван Хрисанфович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
30.09.1912
Сын: Емельянов Алексей Хрисанфович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Михаил Хрисанфович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ксенофонтова
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Военная служба
Неизвестно
157-й пехотный Имеретинский полк
Смерть
Неизвестно