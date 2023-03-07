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Емельянов Иван Хрисанфович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.01.1908

Дата смерти

19.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1908

Отец: Емельянов - Кизюкин Хрисанф Григорьевич

Мать: Емельянова Мария Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1935

Сын: Емельянова Николай Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Миронова

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1937

Дочь: Майорова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Миронова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Миронова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Евдокия Миронова

Смерть
19.07.1965
Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
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