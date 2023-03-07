Емельянов Иван Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения23.01.1908
Дата смерти19.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1908
Рождение ребёнка
04.01.1935
Сын: Емельянова Николай Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Миронова
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1937
Дочь: Майорова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Миронова
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Миронова
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1965
Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область