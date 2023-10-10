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Силов Корнилий

Место рождения

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сергеев Сила Сергеевич

Мать: не указана

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
31.05.1874

Жена: Никонова Анастасия Никоновна

Бракосочетание
10.07.1874

Жена: Михеева Елена

Рождение ребёнка
07.01.1882

Сын: Корнилов Тимофей Корнилович

Мать ребёнка: Михеева Елена

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.09.1885

Дочь: Корнилова Надежда Корниловна

Мать ребёнка: Михеева Елена

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.09.1885

Дочь: Корнилова Вера Корниловна

Мать ребёнка: Михеева Елена

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.11.1886

Сын: Корнилов Григорий Корнилович

Мать ребёнка: Михеева Елена

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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