Силов Корнилий
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Сергеев Сила Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1874
Бракосочетание
10.07.1874
Жена: Михеева Елена
Рождение ребёнка
07.01.1882
Сын: Корнилов Тимофей Корнилович
Мать ребёнка: Михеева Елена
Рождение ребёнка
19.09.1885
Дочь: Корнилова Надежда Корниловна
Мать ребёнка: Михеева Елена
Рождение ребёнка
19.09.1885
Дочь: Корнилова Вера Корниловна
Мать ребёнка: Михеева Елена
Рождение ребёнка
16.11.1886
Сын: Корнилов Григорий Корнилович
Мать ребёнка: Михеева Елена
Смерть
Неизвестно