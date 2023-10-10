Сергеев Сила Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Силов Корнилий Силич
Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна
Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Силова Татьяна Силична
Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Силов Фома Силич
Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Силова Марья Силична
Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Силова Елена Силична
Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно