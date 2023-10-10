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Сергеев Сила Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Силов Корнилий Силич

Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Силова Татьяна Силична

Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Силов Фома Силич

Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Силова Марья Силична

Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Силова Елена Силична

Мать ребёнка: Яковлева Ефимия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Ефимия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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