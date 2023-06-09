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Баловнев Андрей Григорьевич

Место рождения

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Баловнев Григорий Петрович

Мать: Баловнева Пелагея Алексеевна

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Отбывание наказания
1937
Был арестован в 1937г. О чем-то говорил с попом, а тот был "красным" и донес на него. Погиб в тюрьме. Никто не подавал на реабилитацию. | Жертвы политического террора в СССР
Работа или профессия
Неизвестно
единоличник | Должность: единоличник
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон и певчий (или прислуживал в церкви) | Должность: дьякон и певчий (или прислуживал в церкви)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: расстрелян