Баловнев Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отбывание наказания
1937
Был арестован в 1937г. О чем-то говорил с попом, а тот был "красным" и донес на него. Погиб в тюрьме. Никто не подавал на реабилитацию. | Жертвы политического террора в СССР
Работа или профессия
Неизвестно
единоличник | Должность: единоличник
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон и певчий (или прислуживал в церкви) | Должность: дьякон и певчий (или прислуживал в церкви)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: расстрелян