Баловнев Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1950
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Баловнев Петр
Мать: Баловнева ?
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Баловнев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Баловнев Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баловнев Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Острый Камень, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область