Баловнев Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаловнев Григорий Петрович

Баловнев Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Баловнев Петр

Мать: Баловнева ?

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Баловнев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Баловнев Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баловнев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Баловнева Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баловнева Пелагея Алексеевна

Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Острый Камень, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close