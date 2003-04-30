Сорокина (Фадеичева) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1942
Дочь: Кудряшова Альбина Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Сорокин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорокин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Алексей
Смерть
Неизвестно