Сорокина (Фадеичева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Фадеичева) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеичев Алексей Сергеевич

Мать: Фадеичева Наталия Матвеевна

Рождение ребёнка
15.03.1942

Дочь: Кудряшова Альбина Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Алексей

Смерть
Неизвестно
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