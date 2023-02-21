Сорокин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1942

Дочь: Кудряшова Альбина Алексеевна

Мать ребёнка: Сорокина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Сорокина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Сорокина Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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