Сорокин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1942
Дочь: Кудряшова Альбина Алексеевна
Мать ребёнка: Сорокина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Сорокина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сорокина Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно