Поповцева (Болотова) Ксения Григорьевна
Место рожденияДеревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Дата рождения09.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1888
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Бракосочетание
06.02.1908
Рождение ребёнка
24.11.1909
Дочь: Поповцева Анна Александровна
Отец ребёнка: Поповцев Александр Иванович
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
27.11.1915
Сын: Поповцев Иван Александрович
Отец ребёнка: Поповцев Александр Иванович
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
06.12.1918
Сын: Поповцев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Поповцев Александр Иванович
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
04.04.1922
Дочь: Поповцева Галина Александровна
Отец ребёнка: Поповцев Александр Иванович
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Смерть
Неизвестно