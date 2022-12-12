Болотова (Козлова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.08.1850
Дата смерти19.08.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1867
Рождение ребёнка
03.07.1869
Дочь: Болотова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
20.03.1873
Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
21.06.1876
Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
09.08.1880
Сын: Болотов Адриан Григорьевич
Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
25.10.1883
Сын: Болотов Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
09.01.1888
Дочь: Поповцева Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Смерть
19.08.1920