Болотова (Козлова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Козлова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Лыаты, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

25.08.1850

Дата смерти

19.08.1920

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Лыаты, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
19.02.1867

Муж: Болотов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
03.07.1869

Дочь: Болотова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
20.03.1873

Сын: Болотов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
21.06.1876

Сын: Болотов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
09.08.1880

Сын: Болотов Адриан Григорьевич

Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
25.10.1883

Сын: Болотов Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
09.01.1888

Дочь: Поповцева Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Болотов Григорий Андреевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Смерть
19.08.1920
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