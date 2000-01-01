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Поповцев Александр Иванович

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Место рождения

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Бракосочетание
06.02.1908

Жена: Поповцева Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
24.11.1909

Дочь: Поповцева Анна Александровна

Мать ребёнка: Поповцева Ксения Григорьевна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
27.11.1915

Сын: Поповцев Иван Александрович

Мать ребёнка: Поповцева Ксения Григорьевна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
06.12.1918

Сын: Поповцев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Поповцева Ксения Григорьевна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
04.04.1922

Дочь: Поповцева Галина Александровна

Мать ребёнка: Поповцева Ксения Григорьевна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Смерть
Неизвестно
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