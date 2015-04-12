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Салтовский Артём Сергеевич

Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

17.07.1980

Дата смерти

12.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1980

Отец: Салтовский Сергей Владимирович

Мать: Салтовская Галина Викторовна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.06.2002

Сын: Салтовский Никита Артемович

Мать ребёнка: Метс Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
06.09.2006

Жена: Метс Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Метс Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.04.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург