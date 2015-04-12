Салтовский Артём Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1980
Дата смерти12.04.2015
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1980
Рождение ребёнка
20.06.2002
Сын: Салтовский Никита Артемович
Мать ребёнка: Метс Мария Владимировна
Бракосочетание
06.09.2006
Жена: Метс Мария Владимировна
Рождение ребёнка
13.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Метс Мария Владимировна
Смерть
12.04.2015