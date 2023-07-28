Метс (Малышева) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения07.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1981
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.2002
Сын: Салтовский Никита Артемович
Отец ребёнка: Салтовский Артём Сергеевич
Бракосочетание
06.09.2006
Рождение ребёнка
13.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салтовский Артём Сергеевич
Бракосочетание
31.05.2016
Рождение ребёнка
28.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Метс Герман Евгеньевич