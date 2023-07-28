Метс (Малышева) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метс (Малышева) Мария Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.12.1981

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

1980 г.р.
1972 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1981

Отец: Малышев (Ганфельд) Владимир Германович

Мать: Прокофьева (Фролова) Елена Олеговна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.2002

Сын: Салтовский Никита Артемович

Отец ребёнка: Салтовский Артём Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
06.09.2006

Муж: Салтовский Артём Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салтовский Артём Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
31.05.2016

Муж: Метс Герман Евгеньевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Метс Герман Евгеньевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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