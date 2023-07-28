Салтовская (Уткина) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтовская (Уткина) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уткин Виктор

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Салтовский Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтовский Сергей Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Слотин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицина (Слотина) Диана

Отец ребёнка: Слотин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слотин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.07.1980

Сын: Салтовский Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Салтовский Сергей Владимирович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

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