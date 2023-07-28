Салтовская (Уткина) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уткин Виктор
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Слотин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицина (Слотина) Диана
Отец ребёнка: Слотин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слотин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.07.1980
Сын: Салтовский Артём Сергеевич
Отец ребёнка: Салтовский Сергей Владимирович
Вичуга, Вичуга, Ивановская область