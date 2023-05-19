Елисеев Исакий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Елисеев Феофан
Мать: Борисова Степанида
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Фефилова Александра
Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Краюшкина Анна Исаевна
Мать ребёнка: Фефилова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фефилова Александра
Смерть
Неизвестно