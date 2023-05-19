Елисеев Исакий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Исакий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Елисеев Феофан

Мать: Борисова Степанида

Рождение ребёнка
1866

Сын: Елисеев Василий Исаевич

Мать ребёнка: Фефилова Александра

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Краюшкина Анна Исаевна

Мать ребёнка: Фефилова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Федор Исаевич

Мать ребёнка: Фефилова Александра

Смерть
Неизвестно