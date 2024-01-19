Елисеев Василий Исаевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти05.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
08.02.1892
Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
03.02.1897
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Григорьевна
Смерть
05.03.1901
от воспаления легких