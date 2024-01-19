Елисеев Василий Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Василий Исаевич

Место рождения

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

05.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Елисеев Исай Феофанович

Мать: Елисеева Александра Епифановна

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
08.02.1892

Жена: Елисеева Пелагея Григорьевна

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
03.02.1897

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1901
Москва, город федерального значения Москва
от воспаления легких
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