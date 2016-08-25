Слободина (Писарева) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободина (Писарева) Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1931

Дата смерти

25.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1931

Отец: Писарев Дмитрий

Мать: Писарева Арина Самсоновна

Рождение ребёнка
08.11.1953

Сын: Слободин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич

Онбия, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1961

Сын: Слободин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободин Николай Иванович

Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич

Смерть
25.08.2016
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