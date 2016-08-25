Слободина (Писарева) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1931
Дата смерти25.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1931
Отец: Писарев Дмитрий
Рождение ребёнка
08.11.1953
Сын: Слободин Валерий Иванович
Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич
Онбия, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1961
Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободин Николай Иванович
Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Слободин Иван Алексеевич
Смерть
25.08.2016