Онбия
Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2149Онбия, село.при ррч. Онбийке, Уратьманке и Шумышке.10017120380450Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1147. Онбия, село бывшее государственное, при речках Онбийке, Уратьманке и Шумышке, дворов 155, жителей 956, церковь православная, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
12Онбия, с. при реч. Онбинке, на прос. дор., каменная церковь (выстр. в 1855 г.), церк.-пр. шк., х.-з. маг., 5 бак. лав., 2 кузн., маслоб. зав., 2 обдир., 2 мел., кирп. сар Показать все 10717233647694Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189570Онбиясело55°10'51°58'N-39-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92627490106с Онбиясело
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