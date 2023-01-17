село Онбия, село Онбия, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Онбия

Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2149Онбия, село.при ррч. Онбийке, Уратьманке и Шумышке.10017120380450Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Займовая волость
1147. Онбия, село бывшее государственное, при речках Онбийке, Уратьманке и Шумышке, дворов 155, жителей 956, церковь православная, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Заинская волость
12Онбия, с. при реч. Онбинке, на прос. дор., каменная церковь (выстр. в 1855 г.), церк.-пр. шк., х.-з. маг., 5 бак. лав., 2 кузн., маслоб. зав., 2 обдир., 2 мел., кирп. сар Показать все 10717233647694Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Заинский район
189570Онбиясело55°10'51°58'N-39-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Заинский муниципальный район, Чубуклинское сельское поселение
92627490106с Онбиясело
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