Писарева Арина Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти23.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1931
Дочь: Слободина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Писарев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Писарев Дмитрий
Смерть
23.10.1957
Онбия, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)