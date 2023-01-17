Писарева Арина Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева Арина Самсоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

23.10.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1931

Дочь: Слободина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Писарев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Дмитрий

Смерть
23.10.1957
Онбия, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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