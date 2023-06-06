Юлдашев Нигаметулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлдашев Нигаметулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ермухаметов Юлдаш

Мать: Фанифа

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Нигаметуллина Гульзямала

Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида

Рождение ребёнка
09.06.1847

Сын: Нигаметуллин Синегатулла

Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида

Рождение ребёнка
08.01.1850

Сын: Нигаметуллин Хафизулла

Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида

Рождение ребёнка
22.05.1853

Дочь: Нигаметуллина Шафигизямал

Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида

Рождение ребёнка
1857

Сын: Нигаметуллин Хамигулла

Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдрахимова Гульбягида

Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно