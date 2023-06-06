Юлдашев Нигаметулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ермухаметов Юлдаш
Мать: Фанифа
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Нигаметуллина Гульзямала
Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида
Рождение ребёнка
09.06.1847
Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида
Рождение ребёнка
08.01.1850
Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида
Рождение ребёнка
22.05.1853
Дочь: Нигаметуллина Шафигизямал
Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Абдрахимова Гульбягида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдрахимова Гульбягида
Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно