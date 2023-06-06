Фанифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Юлдашева Махмубя
Отец ребёнка: Ермухаметов Юлдаш
Рождение ребёнка
1814
Сын: Юлдашев Губейдулла
Отец ребёнка: Ермухаметов Юлдаш
Рождение ребёнка
1818
Сын: Юлдашев Нигаметулла
Отец ребёнка: Ермухаметов Юлдаш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермухаметов Юлдаш
Смерть
Неизвестно