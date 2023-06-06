Фанифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фанифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Юлдашева Махмубя

Отец ребёнка: Ермухаметов Юлдаш

Рождение ребёнка
1814

Сын: Юлдашев Губейдулла

Отец ребёнка: Ермухаметов Юлдаш

Рождение ребёнка
1818

Сын: Юлдашев Нигаметулла

Отец ребёнка: Ермухаметов Юлдаш

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермухаметов Юлдаш

Смерть
Неизвестно