Залотова (Иванцова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залотова (Иванцова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Иванцовъ Иванъ

Мать: Иванцова Фекла Игнатьева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Залотовъ Иванъ

Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Залотовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Залотовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Залотовъ Павелъ

Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залотовъ Яковъ

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