Залотова (Иванцова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Иванцовъ Иванъ
Мать: Иванцова Фекла Игнатьева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Залотовъ Иванъ
Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Залотовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Залотовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Залотовъ Павелъ
Отец ребёнка: Залотовъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залотовъ Яковъ